وزير الداخلية أصدر تعميمًا حول ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية

أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، التّعميم رقم 2/إم/2025 المتعلّق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، الّذي عدّل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997، حول ترشيح السيّدات لعضويّة مجلس البلديّة.

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