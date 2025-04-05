الجيش: توقيف 5 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

اعلنت قيادة الجيش، ان "بتاريخ 4 / 4 / 2025، ضمن إطار التدابير الأمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطن (ع.ز.) لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيه المخدرات وترويجها، وإطلاقه النار، ونقله أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت المواطن (ه.ح.) لارتكابه أعمال سرقة، وتعاطيه المخدرات وترويجها، وافتعاله إشكالات، وإطلاقه النار، وضبطت مسدسًا حربيًّا".

واشارت الى ان "كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند حاجز حربتا - بعلبك المواطنَين (ح.ف.) و(ا.ح.) لحيازتهما كمية من الذخائر الحربية، وأوقفت وحدة أخرى عند حاجز المدفون – الشمال المواطن (و.خ.) لحيازته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا"، مضيفة "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".