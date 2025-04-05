اعلنت قيادة الجيش، ان "بتاريخ 4 / 4 / 2025، ضمن إطار التدابير الأمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطن (ع.ز.) لتأليفه عصابة سلب بقوة السلاح، وتعاطيه المخدرات وترويجها، وإطلاقه النار، ونقله أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت المواطن (ه.ح.) لارتكابه أعمال سرقة، وتعاطيه المخدرات وترويجها، وافتعاله إشكالات، وإطلاقه النار، وضبطت مسدسًا حربيًّا".
واشارت الى ان "كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند حاجز حربتا - بعلبك المواطنَين (ح.ف.) و(ا.ح.) لحيازتهما كمية من الذخائر الحربية، وأوقفت وحدة أخرى عند حاجز المدفون – الشمال المواطن (و.خ.) لحيازته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا"، مضيفة "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 5 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.