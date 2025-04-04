الأهرام: ما يجري في غزة وفي القضية الفلسطينية عموماً من صميم الأمن القومي المصري

رأت صحيفة "الأهرام" المصرية أن من تسول له نفسه الاعتقاد بأن مصر يجب أن تنأى بنفسها عن مشكلات وقضايا المنطقة الملتهبة التي نعيش فيها يخطئ، لافتة إلى أن مصر قوة إقليمية كبرى في محيطها، وبقدر تفاعلها مع ما حولها بقدر ما تحافظ على أمنها القومي، وتحقق مصالح شعبها.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، فإن ما يجري في غزة، وفي القضية الفلسطينية عموما، هو من صميم الأمن القومي المصري، وللعلم فإن العالم كله ينظر بمنتهى التقدير والاحترام لمصر، ليس فقط لتاريخها العريق، وإنما أيضا لعناصر القوة التي تمتلكها، مشيرة إلى أن هذه العناصر منها ما هو اقتصادي، حيث إن لمصر اقتصادا عملاقا يسعى العالم للاستفادة منه، والتعامل معه.

ولفتت إلى أن من بين العناصر أيضا موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يمنحها قوة إضافية تجعل الآخرين يحسبون لها ألف حساب، كما أن لمصر شعباً تعداده فوق المئة مليون نسمة وهو ما يمثل قيمة مضافة، ولهذا الشعب جيش وطني مدرب أحدث تدريب وأبطاله مستعدون للذود عن تراب الوطن بالدم والروح وبكل غال ونفيس.

واعتبرت أن من يدعو مصر إلى الإغلاق على نفسها، والعيش في عزلة، يخطئ في حق مصر خطأً كبيراً، موضحة أن العالم يعرف أن مصر تقيم فلسفة سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية على أساس العيش في سلام بعيدا عن الحروب والنزاعات وإيذاء الآخرين، إلا أن ذلك لا يعني أنها يمكن أن تتهاون في الدفاع عن أمنها القومي، أو تفرط في حبة رمل واحدة من رمال أرضها، ساعتها ستظهر مصر وجها ربما لا يعرفه الطامعون، وكم عانى من هذا الوجه الآخر كل الغاصبين واللصوص وشذاذ الآفاق.

وأضافت: "يبقى فقط أن علينا، نحن المصريين، أن نثق في أنفسنا وفي وطننا العظيم، ولا نسمح لأي مغرض أو متآمر أو مغامر بإفقادنا ثقتنا في حقيقة أن مصر قوة كبيرة ومحترمة، ليس في إقليمها فحسب، بل في الدنيا كلها".