نواف سلام: لوجوب توفير كل الشروط اللازمة لتنشيط السياحة، والتحضير لموسم الاصطياف

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال اجتماع ضم وزراء السياحة لورا لحود، الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد احمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على "وجوب توفير كل الشروط اللازمة لتنشيط السياحة، والتحضير لموسم الاصطياف، وذلك بدءً بتعزيز الأمن عبر تكثيف الاجراءات الأمنية وتشديدها، انطلاقاً من المطار وطريقه إلى قلب العاصمة وامتداداً على طول الاراضي اللبنانية".

وأكد سلام على "أهمية تفعيل عمل الشرطة السياحية، والمفتشين السياحيين"، لافتاً الى أنه "سوف يُستأنف الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في إنشاء غرفة عمليات سياحية".

كما اطّلع من وزير العدل عادل نصار على نتائج الاجتماع القضائي الأمني الذي عقد في وزارة الداخلية، وتقرر فيه تفعيل المحاكمات وتسريع إصدار الأحكام، واتخاذ المزيد من الإجراءات المتناسبة مع القانون، لتخفيض أعداد الموقوفين من دون محاكمة، التزاماً بتعهدات الحكومة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري.

وشدد سلام على "ضرورة ضمان الحقوق الإنسانية لجميع المساجين، ولا سيما رفع الظلم عن الذين لم يخضعوا للمحاكمة بعد".

وكان سلام قد استقبل ضباط سرية حرس رئاسة الحكومة برئاسة المقدم محمد عبدالله الذي قدم له التهنئة لمناسبة عيد الفطر السعيد.