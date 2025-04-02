عراقجي: إيران جاهزة للتفاوض غير المباشر وهي عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ان إيران عازمة على تطوير برنامجها النووي في إطار القوانين الدولية، واكد ان إيران جاهزة للتفاوض غير المباشر في أجواء بناءة بعيدة عن التهديد والابتزاز.
واعتبر عراقجي في تصريح له، بان التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأميركيون ضد إيران مرفوضة وتنتهك الأعراف الدولية وستعقد الأوضاع في المنطقة، محذرا من أي اعتداء على إيران وسيادتها ونؤكد أن الرد سيكون حاسماً وسريعاً.
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