الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية".

واشارت الى أن "الطقس ربيعي نسبيا حتى نهاية الاسبوع، بسبب منخفض جوي متمركز جنوب تركيا يدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر نيسان".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها ورياح ناشطة أحيانا تصل لحدود 75 كلم/س بخاصة شمال البلاد، يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و اجواء سديمية عابقة ومغبرة خلال النهار، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار".

وذكرت أن "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا ، يتكون الضباب على المرتفعات مع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية".

واوضحت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح بخاصة خاصة في المناطق الشمالية مع أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر"، مضيفة ان "طقس السبت غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من الظهر".