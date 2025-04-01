شينخوا: الصين تعلن عن 19 إنجازا علميا وتكنولوجيا خلال منتدى تشونغقوانتسون

​​​​​​​أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن منتدى تشونغقوانتسون، الذي اختتم أعماله يوم الاثنين في بكين، شهد الكشف عن 19 إنجازا رئيسيا في أربعة مجالات تشمل الميادين الرائدة في العلوم والتكنولوجيا العالمية، والمجال الاقتصادي، والاحتياجات الوطنية الأساسية، وحياة وصحة المواطنين، ما يعكس تقدم الصين في مجالي البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية.

وأوضحت أن هذه الإنجازات تشمل نتائج بارزة عالميا، من بينها تحقيق تطورات متقدمة في العلوم الفضائية، ونجاح شركة "لاندسبيس" في تحقيق عدة اختراقات تكنولوجية حاسمة في تطوير الصواريخ الحاملة المحسنة من طراز "تشوتشيويه-2"، والتي تعمل بوقود الأكسجين السائل والميثان، إلى جانب إطلاق أول منصة اختبار في العالم للحوسبة الفضائية من قبل جامعة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ببكين، والنجاح في تنفيذ أول استخراج مشترك في العالم لهيدرات الغاز البحري والغاز الضحل في أعماق البحار، وإصدار أول روبوت جراحي متكامل للدماغ والعمود الفقري في الصين، وغيرها من الاختراقات العلمية.

ولفتت إلى أن هذه الإنجازات تُبرز تقدم الصين في الميادين الرائدة في العلوم والتكنولوجيا، في الوقت الذي تلبي فيه الاحتياجات الوطنية الرئيسية وتعزز الخدمات الصحية وترتقي بجودة حياة الشعب.