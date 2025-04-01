نقلت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أنه إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا فسيؤدي إلى تقويض حرية العمليات الإسرائيلية.
ولفت المصدر الأمني الإسرائيلي إلى أنه "استهدفنا مؤخرا قاعدة تي فور لإيصال رسالة بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزليم بوست عن مصدر أمني إسرائيلي: إنشاء قاعدة جوية تركية بسوريا سيؤدي لتقويض حرية عملياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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