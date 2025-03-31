السيسي لنظيره الإيراني: حريص على خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، تبادلا خلاله التّهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب بزشكيان عن خالص تمنّياته لمصر بدوام الاستقرار والتّقدّم والازدهار، وهو ما ثمّنه السيسي".

وأوضح في بيان، أنّ "الرّئيس الإيراني وجّه الشّكر لنظيره على الجهود الحثيثة الّتي تبذلها مصر للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "من ناحيته، أكّد السيسي حرصه على خفض التّصعيد الإقليمي ومنع توسّع رقعة الصّراع في المنطقة، بما يضمن الاستقرار والأمان لشعوبها كافّة".