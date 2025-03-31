أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري ​بدر عبد العاطي​، تبادلا خلاله التّهاني بمناسبة عيد الفطر، وبحثا بالتّطوّرات الإقليميّة وخاصّةً في غزة، "ضرورة مواصلة العمل المنسّق بين دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة، ومنع استمرار عدوان الكيان الصّهيوني على ​لبنان​ وسوريا، الّذي عرّض السّلام والأمن الإقليمي والعالمي للخطر بشكل خطير، وكذلك وقف العدوان الأميركي على اليمن".

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لعمل منسق بين دول المنطقة لمنع استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وسوريا وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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