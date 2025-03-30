الصحة العالمية: وفاة أكثر من 300 شخص جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: FILE PHOTO: A logo is pictured on the headquarters of the World Health Organization (WHO) ahead of a meeting of the Emergency Committee on the novel coronavirus (2019-nCoV) in Geneva, Switzerland, January 30, 2020. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

الخليج 365_واس

لقي 329 شخصًا مصرعهم جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: “إن المرض انتشر بسرعة إلى 16 من أصل 21 مقاطعة في أنغولا، وطال جميع الفئات العمرية”، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 8543 إصابة.

وأضافت “نظرًا للتطور السريع للوباء، واستمرار موسم الأمطار، والحركة عبر الحدود مع البلدان المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتقال العدوى في أنغولا والمناطق المحيطة بها بأنه مرتفع للغاية”.

الجدير بالذكر أن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ناميبيا الجارة الجنوبية لأنغولا، سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ نحو عقد.

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