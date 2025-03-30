أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى عسكري في خاركيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

اتهمت أوكرانيا، السبت، روسيا بقصف مستشفى عسكري في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى وإصابة عسكريين كانوا يتلقون العلاج.

وقال الجيش الأوكراني إن “مبنى المستشفى والمباني السكنية المجاورة تضررت جراء طائرة مسيّرة من طراز شاهد”.

“جريمة حرب”

كما أضاف أنه “وفقاً للتقارير الأولية، هناك إصابات بين العسكريين الذين كانوا يتلقون العلاج”، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك اتهم روسيا بارتكاب “جريمة حرب” و”انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي”.

ولا تكشف كييف عادة عن بيانات بشأن الخسائر العسكرية ولم تذكر عدد الجنود الجرحى.

لا تقدم حتى الآن

يأتي هذا الاتهام فيما تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأسرع وقت، وقد أجرت محادثات مع مسؤولين روس وأوكرانيين.

غير أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، رغم موافقة الجانبين بوقت سابق من هذا الأسبوع على مقترح هدنة في البحر الأسود.

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