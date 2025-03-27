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على عمق 198 كيلو.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم, إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق (198) كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون تقديم تفاصيل إضافية.
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب باكستان - مشاع إبداعي

زلزال باكستان

ويعد إقليم خيبر بختونخوا من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا؛ نظرًا لموقعه الجغرافي بالقرب من التقاطعات التكتونية.
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب باكستان - مشاع إبداعي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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