شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 198 كيلو.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

زلزال باكستان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم, إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق (198) كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون تقديم تفاصيل إضافية.ويعد إقليم خيبر بختونخوا من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا؛ نظرًا لموقعه الجغرافي بالقرب من التقاطعات التكتونية.