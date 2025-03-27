"النشرة": أكثرية ثلثي مجلس الوزراء تؤيد موقف رئيس الجمهورية في أول تباين مع سلام

علمت "النشرة" أن التواصل بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، لم يكن توصل إلى تفاهم بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، نتيجة تمسّك رئيس الجمهورية بترشيح كريم سعيد الذي ترفضه مجموعة "كلنا ارادة" ويؤيدها رئيس الحكومة في الرفض المُطلق.

واضافت المعلومات ان الرئيس جوزاف عون قادر على حسم التعيين بطرح التصويت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً ان اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء يؤيدون قرار رئيس الجمهورية. لكن الرئيس عون يستمهل التوجه نحو التصويت، كي يكون التعيين توافقياً، ولا يؤثر سلباً على علاقة بعبدا بالسرايا الحكومي، او على مسار مجلس الوزراء.

لكن محطة تعيين حاكم المركزي هي مؤشر على وجود تباينات بين رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن ادارة البلاد، علماً ان مراقبين قالوا لـ"النشرة" أن "معظم القوى السياسية تؤيد الرئيس عون في طروحاته، وتخشى "من محاولة مجموعة كلنا ارادة فرض جدول أعمالها على اداء مجلس الوزراء، بدءاً من ملف الحاكمية"، لكنها اضافت ان الرئيس عون "سيتصرف بصفته حريصاً على سير عمل المؤسسات وانتظامها".