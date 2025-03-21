مكافحة الإرهاب البريطانية تقود تحقيقات حريق مطار هيثرو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن ضباطا من شرطة مكافحة الإرهاب يقودو التحقيقات في التحقيق في حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية بالقرب من مطار هيثرو.

وأعلنت السلطات إغلاق مطار هيثرو، أكبر مطارات المملكة المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن حتى الساعة 23:59 اليوم الجمعة21 مارس/ آذار بعد "انقطاع كبير في التيار الكهربائي" تسبب به حريق في إحدى المحطات الكهربائية التي تزوّد المطار.

وقالت شرطة لندن إن مشاركة شرطة مكافحة الارهاب في التحقيقات ليس هذا بسبب وجود أي دليل مباشر على التخريب، بل بفضل مهاراتهم وضرورة استبعاد شبهة العمل الإرهابي بسرعة.

وصف مصدر مشاركتهم بأنها "إجراء احترازي".

وأضافت الشرطة في بيان: "نعمل مع فرقة إطفاء لندن لتحديد سبب الحريق الذي لا يزال قيد التحقيق. وبينما لا يوجد حاليًا أي مؤشر على وجود عمل إرهابي، فإننا منفتحون في الوقت الحالي"

وقالت: ""نظرًا لموقع المحطة الفرعية وتأثير هذا الحادث على البنية التحتية الوطنية الحيوية، فإن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة تقود التحقيقات الآن".

وخلصت سكونلانديارد إلى القول: "ويعود ذلك إلى الموارد والقدرات المتخصصة داخل هذه القيادة التي يمكن أن تساعد في تقدم هذا التحقيق بوتيرة سريعة لتقليل الاضطراب وتحديد السبب."