شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أوكرانيا.. ترامب وبوتين يتفقان على هدنة 30 يوما بمنشآت الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء على وقف إطلاق نار فوري لمدة ثلاثين يوما لكافة منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة، فيما لم يصدر أي تعليق من أوكرانيا.أنهى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا استمر أكثر من ساعة في ظل ضغط البيت الأبيض على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا بهدف إنهاء الحرب.للمزيد عن مباحثات ترامب وبوتين اضغط هنا.