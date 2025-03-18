مصر تؤكد أن معبر رفح البري لا يزال مفتوحًا في انتظار وصول المصابين الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد مصدر مصري مسؤول بميناء رفح البري أن الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحًا في انتظار وصول الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مصر، إلا أن إسرائيل قامت بإغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر ومنعت دخول المصابين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر قوله: إن الأطقم الطبية في وضع الاستعداد في انتظار دخول المصابين والمرضى ومرافقيهم من الدفعة 46 التي كانت مقررة دخولها اليوم، كما تصطف عشرات سيارات الإسعاف المصرية انتظارًا لوصولهم.

وأضاف: أنه وصلت حتى أمس الدفعة 45 وأن إجمالي المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بلغ 1700 مصاب إلى جانب 2500 مرافق حتى الآن، ولاتزال المنافذ البرية التي تربط قطاع غزة مغلقة منذ يوم الأحد 2 مارس الجاري حيث منع الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، مشيرًا إلى أن الشاحنات منذ ذلك التاريخ تصطف على جانبي طريق رفح والعريش في انتظار السماج بإدخالها إلى قطاع غزة، وكذلك دخول المعدات الثقيلة لإعادة الإعمار وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انتهت مرحلته الأولى دون التوصل إلى تمديده أو الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل.

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