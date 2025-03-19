السعودية | “مركز الملك سلمان للإغاثة” يوزّع 143 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 143 سلة غذائية في مدينة قطنا بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 620 فردًا بواقع 143 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.

ويستهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لهم.

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