جدّة تستضيف جولات محادثات السلام الأوكرانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت الولايات المتحدة تقول إن السلام في أوكرانيا "لم يكن أقرب من أي وقت مضى" بعد مكالمة "رائعة" بين ترامب وزيلينسكي - بينما تطلب أوكرانيا المزيد من الدعم الدفاعي الجوي.

وقرأت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بيانًا أميركيًا حول مكالمة اليوم الأربعاء بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي - ووصفت المكالمة بأنها "رائعة" و"مثمرة".

وأضافت أنها "ساعدت بشكل كبير" في جهود إنهاء الحرب. وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة على صواريخ جافلين تحديدًا - التي قدمها ترامب لأوكرانيا لأول مرة.

وأضاف البيان أن الزعيمين استعرضا أيضًا الوضع في كورسك واتفقا على تبادل المعلومات عن كثب. واقترح ترامب أيضًا أن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية محطات الطاقة الأوكرانية لضمان أمنها.

وطلب زيلينسكي صواريخ دفاع جوي إضافية لحماية المدنيين في أوكرانيا - ومن المثير للاهتمام أن ترامب رد قائلًا إنه سيعمل معه في هذا الشأن، لكنهما سينظران بشكل خاص إلى ما هو متاح في أوروبا.

وأضاف البيان أن محادثات أخرى ستُعقد في جدة، المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة. كما شكر زيلينسكي ترامب على جهوده في تبادل الأسرى، مثل عملية التبادل الناجحة اليوم الأربعاء.

بيان روبيو - والتز

وفي الآتي نص البيان صادر عن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، بشأن مكالمة الرئيس مع فولوديمير زيلينسكي.

أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم محادثة هاتفية رائعة. شكر الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب على البداية المثمرة لعمل الفريقين الأوكراني والأمريكي في جدة بتاريخ 11 مارس. وقد ساهم اجتماع كبار المسؤولين من كلا البلدين بشكل كبير في إنهاء الحرب.

شكر الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب على دعم الولايات المتحدة، وخاصةً صواريخ جافلين التي كان الرئيس ترامب أول من قدمها، وعلى جهوده المبذولة لتحقيق السلام. واتفق الزعيمان على أن أوكرانيا وأمريكا ستواصلان العمل معًا لإنهاء الحرب بشكل حقيقي، وعلى إمكانية تحقيق سلام دائم بقيادة الرئيس ترامب.

"أطلع الرئيس ترامب الرئيس زيلينسكي بشكل كامل على محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها. استعرضا الوضع في كورسك، واتفقا على تبادل المعلومات بشكل وثيق بين قياداتهما الدفاعية مع تطور الوضع في ساحة المعركة. طلب ​​الرئيس زيلينسكي أنظمة دفاع جوي إضافية لحماية المدنيين، وخاصة أنظمة صواريخ باتريوت، ووافق الرئيس ترامب على العمل معه لإيجاد ما هو متاح، لا سيما في أوروبا."

فرق فنية

"اتفق الزعيمان أيضًا على وقف جزئي لإطلاق النار في قطاع الطاقة. ستجتمع فرق فنية في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة لمناقشة توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل البحر الأسود تمهيدًا لوقف إطلاق نار كامل. اتفقا على أن هذه قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب بشكل كامل وضمان الأمن. أعرب الرئيس زيلينسكي عن امتنانه لقيادة الرئيس في هذا الجهد، وأكد مجددًا استعداده لتبني وقف إطلاق نار كامل."

" ناقش الرئيس ترامب أيضًا إمدادات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية في أوكرانيا. وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون عونًا كبيرًا في إدارة تلك المحطات بخبرتها في مجال الكهرباء والمرافق. وأضاف أن الملكية الأمريكية لتلك المحطات ستوفر أفضل حماية لتلك البنية التحتية ودعمًا للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة.

تبادل أسرى الحرب

كما شكر الرئيس زيلينسكي الرئيس ترامب على استمراره في معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب. وأشار إلى نجاح عملية التبادل، وشكر الرئيس على قيادته. كما سأل الرئيس ترامب الرئيس زيلينسكي عن الأطفال الذين فُقدوا من أوكرانيا خلال الحرب، بمن فيهم المختطفون. ووعد الرئيس ترامب بالعمل الوثيق مع كلا الطرفين للمساعدة في ضمان عودة هؤلاء الأطفال إلى ديارهم.

اتفقوا على ضرورة مواصلة جميع الأطراف جهودها لإنجاح وقف إطلاق النار. وأشاد الرئيسان بالعمل الإيجابي الذي قام به مستشاروهم وممثلوهم، وخاصةً الوزير روبيو، ومستشار الأمن القومي والتز، والمبعوث الخاص كيلوج، وآخرون. ووجّه الرئيسان فرقهما للمضي قدمًا في معالجة المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الجزئي. كما وجّها مستشاريهما وممثليهما للقيام بهذا العمل في أسرع وقت ممكن. وأكد الرئيسان أنه في اجتماعات لاحقة، يمكن للفرق الاتفاق على جميع الجوانب الضرورية للتقدم نحو سلام وأمن دائمين.