شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحقق أعلى فائض أولى فى تاريخ مصر بـ90 مليار جنيه بالربع الأول من 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي فائضًا أوليًا غير مسبوق بلغ 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات الاداء خلال عام (2024/2025).

وتعد هذه النسبة الأعلى في تاريخ الدولة المصرية، حيث تجاوزت بأكثر من أربعة أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا الإنجاز في ضوء الجهود التي بذلتها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهت الموازنة العامة، ومن بينها انخفاض إيرادات قناة السويس.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.