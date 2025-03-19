السعودية | “مركز الملك سلمان للإغاثة” يوزّع 115 سلة غذائية في مدينة الرقة السورية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 115 سلة غذائية في مدينة الرقة السورية 1446-09-19 هـ(واس) 9

الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 115 سلة غذائية في مدينة الرقة بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 115 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني لعام 1446هـ في سوريا.

ويستهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك.

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