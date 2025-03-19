السعودية | رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل نائب وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد علي، اليوم ، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي نائب وزير الخارجية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لدولته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد الحميداني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.

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