شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "الحرية المصري": الدولة المصرية حققت نجاحات على مختلف الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الحزب يثمن السياسة المتبعة من قبل الرئيس السيسي في تعزيز سيادة الدولة، والدفاع عن مصالح الشعب المصري، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة. كما يؤكد الحزب على التزامه الكامل بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو، والوصول إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار.



وأضاف النائب مهنى، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي للحزب، وبحضور عدد من الشخصيات العامة ومجلس النواب والشيوخ، إنه في إطار دعم الحزب الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على أمن واستقرار مصر، يعلن الحزب عن تأكيده الثابت والمستمر في مساندة القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تقدم على مختلف الأصعدة، سواء في مجال البنية التحتية، أو في التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية، هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة وجهود غير مسبوقة في الإصلاح.

وأشار مهنى، إلى أن الحزب يعرب عن فخره بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس السيسي، ويؤكد على دعمه المستمر في ظل التحديات القادمة، ليظل الوطن في أيد أمينة قادره على تخطي الصعاب وتعزيز مكانة مصر بين الأمم.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد العال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ورئيس مجلس النواب السابق، والنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة والنيابية.

جانب من حفل الافطار

حفل افطار الحزب