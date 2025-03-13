شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضون أمريكيون يتوجهون إلى روسيا لبحث حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

مفاوضات أمريكية روسية حول حرب أوكرانيا

العقوبات على روسيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين الخميس، أن مفاوضين أمريكيين في طريقهم إلى روسيا، حيث تعتزم واشنطن تقديم خطتها لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المفاوضين سيأتون جوا، ومن المقرر إجراء اتصالات.وأضاف "بيسكوف" أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تحدث هاتفيًا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز الأربعاء، فيما لم يُحدد هوية أعضاء الفريق الأمريكي.وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف سيزور موسكو هذا الأسبوع.وتطالب روسيا برفع العقوبات كجزء من أي اتفاق، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.وأكد بيسكوف أن موسكو تعد العقوبات غير قانونية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل المحادثات المحتملة بهذا الشأن قبل المفاوضات، واكتفى بالقول "دعونا لا نستبق الأحداث".