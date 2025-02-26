شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزيرة هونشو في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة "كي" الواقعة جنوب جزيرة "هونشو" اليابانية.ووفقًا للمعهد الوطني لبحوث علوم الأرض في اليابان، أن الزلزال وقع على عمق 402.9 كيلومتر.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.