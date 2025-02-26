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دون خسائر.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزيرة هونشو في اليابان

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واس - طوكيو 0 تبليغ

  • دون خسائر.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزيرة هونشو في اليابان 1/2
  • دون خسائر.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزيرة هونشو في اليابان 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة "كي" الواقعة جنوب جزيرة "هونشو" اليابانية.
ووفقًا للمعهد الوطني لبحوث علوم الأرض في اليابان، أن الزلزال وقع على عمق 402.9 كيلومتر.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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