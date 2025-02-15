شكرا لقرائتكم خبر عن بعمق 10 كلم.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا والان نبدء بالتفاصيل

زلازل سيبيريا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة جمهورية ألتاي الروسية في جنوب سيبيريا.ووقع الزلزال في ساعات الصباح الأولى، وشعر سكان المناطق المجاورة بالضربات الأرضية، وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية نقلًا عن هيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، لم يكن هناك ضحايا.لكن فُرض نظام التأهب العالمي مع إلغاء الفعاليات العامة، والاستعداد لمشاكل محتملة في إمدادات المياه بالمناطق القريبة من مركز الزلزال.