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بعمق 10 كلم.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا

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واس - موسكو  0 تبليغ

  • بعمق 10 كلم.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا 1/2
  • بعمق 10 كلم.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة جمهورية ألتاي الروسية في جنوب سيبيريا.
ووقع الزلزال في ساعات الصباح الأولى، وشعر سكان المناطق المجاورة بالضربات الأرضية، وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

زلازل سيبيريا

وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية نقلًا عن هيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، لم يكن هناك ضحايا.
لكن فُرض نظام التأهب العالمي مع إلغاء الفعاليات العامة، والاستعداد لمشاكل محتملة في إمدادات المياه بالمناطق القريبة من مركز الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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