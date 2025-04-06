الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من جهة سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

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