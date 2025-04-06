وزير فرنسي: لدينا مخاوف بشأن الوضع السياسي في البوسنة وندعم وحدتها والسلامة الإقليمية

أشار الوزير الفرنسي المكلّف الشّؤون الأوروبيّة بنجامان حداد، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، خلال زيارته البوسنة، إلى "أنّني جئت إلى هنا لأنّ لدينا مخاوف بشأن الوضع السّياسي"، مشدّدًا على "أنّنا ندعم الوحدة والسّلامة الإقليميّة والنّظام الدّستوري" في البوسنة.

وأوضح، خلال زيارته قاعدة قوّة حفظ السّلام التّابعة للاتحاد الأوروبي (يوفور) في البوسنة والعاملة بقيادة فرنسيّة، حيث وصلت تعزيزات في الأسابيع الأخيرة، أنّ "الهدف من هذه المهمّة هو الطّمأنة وضمان الدّعم للسّلطات، ومواصلتنا التّعبير عن التزامنا بأمن واستقرار البوسنة والهرسك".

وعن الوضع في صربيا المجاورة الّتي تشهد تحرّكات واسعة النّطاق ضدّ الفساد ودعمًا لسيادة القانون، يقودها طلّاب منذ أشهر، لفت حداد إلى "علاقة قائمة على الاحترام" تربط بين الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصّربي ألكسندر فوتشيتش. وذكّر بـ"أنّنا أجرينا زيارة دولة ناجحة قبل بضعة أشهر"، في إشارة إلى زيارة أجراها ماكرون إلى صربيا، تمّ خلالها الإعلان عن بيع 12 مقاتلة من طراز "رافال" إلى صربيا.

وكانت قد أصدرت النّيابة العامّة البوسنيّة مذكّرة توقيف بحقّ زعيم الكيان الصّربي ميلوراد دوديك، في إطار تحقيق بتهمة خرق النّظام الدّستوري، بعد سلسلة تحرّكات انفصاليّة لمؤسّسات الحكم الذاتي في جمهوريّة صربسكا منذ نهاية شباط الماضي. لكن لم يتم توقيف دوديك رغم إجرائه رحلات عدّة داخل البوسنة وخارجها.