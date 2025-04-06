وزيرا خارجية مصر وتركيا بحثا هاتفيًا بجهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجيّة المصريّة، أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ ونظيره التّركي ​هاكان فيدان​، في إطار التّواصل الدّوري بين البلدين، لبحث المستجدّات إزاء الأوضاع في قطاع غزّة"، موضحةً أنّ "الوزيرَين تناولا الجهود الرّامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النّار وضمان تنفيذ مراحله الثّلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرّهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانيّة والطّبيّة والإيوائيّة إلى غزّة، رغم التّصعيد الإسرائيلي الخطير في ​قطاع غزة​ والضفّة الغربيّة، وإصرار إسرائيل على استخدام القوّة العسكريّة الغاشمة ضدّ المدنيّين؛ ومنع دخول المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الإتصال شهد أيضًا تبادلًا للرّؤى بالنّسبة للتّطوّرات في ​السودان​ والجهود الهادفة لدعمه، حيث شدّد عبد العاطي على دعم مصر للمؤسّسات الوطنيّة السّودانيّة، وجهودها لاستعادة الاستقرار والسّلم، معربًا عن موقف مصر الدّاعي لاحترام سيادة السّودان ووحدته وسلامة أراضيه".

وأوضحت الوزارة أنّ "الجانبَين تناولا أيضًا المستجدّات الّتي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ​الصومال​ والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، حيث أكّد عبد العاطي مواصلة دعم مصر للجهود الصّوماليّة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصّومالي في هذا المجال، مجدّدًا رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، في ترتيباته الأمنيّة وحوكمته".