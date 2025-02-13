شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى: الإذاعة المصرية كانت و ستظل جزءاً لا يتجزأ من حياة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للإذاعة المصرية التهنئة لكافة الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة ، الذى أعلنته منظمة اليونسكو في عام 2011 واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كيوم دولي للأمم المتحدة، و أصبح يوم 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة .

وأكد المسلماني أن الإذاعة المصرية كانت و ستظل جزءاً لا يتجزأ من حياة المصريين عبر أجيال متعاقبة بدأت بصوت المذيع أحمد سالم وجملته الشهيرة "هنا القاهرة" عبر موجات الراديو في الساعة الــ6:45 دقيقة من مساء يوم السبت 31 مايو عام 1934، والتي سبقها تلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمد رفعت، وشهدت الدقائق الأولى من البثّ أيضًا أغنيات لفنانين كبار أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وصالح عبد الحي ، و لعبت الإذاعة المصرية دورُ كبير فى تشكيل وعى و وجدان مستمعي ومحبي الراديو في مصر و العالم العربى و إفريقيا ، كأهم و أبرز روافد القوى الناعمة للدولة المصرية .

وأضاف المسلمانى تاريخ الإذاعة المصرية يذخر بأسماء إعلاميين كان لهم دورُ كبير في تعميق علاقة الجمهور بالراديو، منهم أحمد سالم، صفية المهندس أول سيدة تتولى رئاسة الإذاعة، وجلال معوض، ومحمد فتحي المُلقب بـ"كروان الإذاعة"، وآمال فهمي، ووجدي الحكيم، محمد محمود شعبان " بابا شارو " وفضيلة توفيق " أبلة فضيلة " ، حلمى البلك ، وآيات الحمصاني، فاروق شوشة ، و فهمى عمر ، وحمدي الكنيسي، عمر بطيشة ، وإيناس جوهر، ونادية صالح، وغيرهم من الإعلاميين عمالقة الإذاعة المصرية ، و كان للإنتاج الدرامى دورُ بارزُ فى ارتباط المستمع المصرى و العربى و الإفريقى بأثير الإذعة المصرية .

كما احتلت إذاعة القرأن الكريم نصيب الأسد من مستمعي الوطن العربى و إفريقيا بما تقدمه من محتوى شامل و متنوع فى خدمة القرآن الكريم و الدين الإسلامي الحنيف ، عبر أصوات كبار القراء و المبتهلين و كبار علماء الدين والمفسرين .

و تابع رئيس الوطنية للإعلام تعد الإذاعة المصرية شاهدة على الكثير من مراحل التطور السياسي والكثير من الأحداث في مصر و الوطن العربي، وتذخر مكتبتها بكنوز تراثية من وثائق صوتية لمعاهدة 1936، وبيان ثورة يوليو 1952، وأنباء عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس وانتصار أكتوبر 1973، وخُطب الكثير من رؤساء مصر السابقين.

و أكد المسلمانى أننا ماضون فى تطوير الإذاعة المصرية التى مازالت تقوم بدورها الوطني لتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات العصر وتقدم خطاباً إعلامياً مستنيراً يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجسام التي طرأت على المشهد العالمي ، وتقديم المساندة الإعلامية لجهود وخطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة .

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أننا بصدد إقامة حفل تكريم فى عيد الإعلاميين القادم تقديراً وعرفانا لدور ومسيرة عمالقة ورواد العمل الإعلامى .

