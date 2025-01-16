بريطانيا وأوكرانيا توقعان شراكة "لمئة عام"

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، اتفاقا "تاريخيا" في كييف ينص على شراكة "لمئة عام" بين بلديهما.

وقال ستارمر للصحافيين بعد التوقيع "وقعنا معا اتفاقا تاريخيا هو الأول من نوعه، وهو شراكة جديدة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا تعكس المودة الهائلة بين بلدينا".

تعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا في أزمتها الحالية التي بدأتفي فبراير 2022.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن الاتفاق يتعلق بمجالات "الدفاع والطاقة والتجارة".

ويزور زعيم حزب العمال البريطاني ستارمر أوكرانيا للمرة الأولى منذ انتخابه في يوليو الماضي.

وقال ستارمر لوسائل إعلام بريطانية، أثناء زيارته جنودا أوكرانيين جرحى في مستشفى، إن الهدف "الأساسي" هو "التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن خلال العام 2025".

- اتفاق "تاريخي"

ولفت ستارمر إلى أن هذا الاتفاق "بمثابة تذكير بالثمن الباهظ الذي تدفعه أوكرانيا" في هذه الأزمة.

وقال "يتعيّن علينا بالتالي تقديم الدعم اللازم" و"عدم التراخي في جهودنا أبدا".

ويركز هذا الاتفاق، الأول من نوعها بالنسبة لكييف، خصوصا على "التعاون العسكري" في البحر.

ووضع ستارمر وزيلينسكي أكاليل عند نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في الأزمة.

وقال زيلينسكي إنه سيناقش مع ستارمر إمكان نشر قوات غربية في أوكرانيا للإشراف على اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التوصل إليه خلال محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، وهو اقتراح طرحه في البداية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.