تحذير جديد لسكان لوس أنجلوس ومحيطها

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرا لسكان لوس أنجلوس ومحيطها بسبب احتمال عودة الرياح العاتية التي تعرقل جهود مكافحة الحرائق المستمرة منذ 8 أيام.

وأوضح مسؤولو الهيئة، أن تحذير "العلم الأحمر" سيظل ساريا من مساء الاثنين حتى مساء الأربعاء بسبب مزيج من الرياح القوية وانخفاض نسبة الرطوبة.

وتوقعت الهيئة أن تراوح سرعة الرياح التي ستشتد الثلاثاء، بين 70 و110 كيلومترات في الساعة.

وأشارت تقارير إلى أن الحرائق التي اندلعت في 4 مناطق بلوس أنجلوس التهمت ما يزيد على 160 كيلومترا مربعا، وهي مساحة تفوق حجم مدينة سان فرانسيسكو.

وحتى مساء الاثنين، سيطرت فرق الإطفاء على 14 بالمئة فقط من حريق منطقة "باليسيدز" و33 بالمئة من حريق منطقة "إيتون".

ومع عودة الرياح القوية، يتوقع أن تندلع حرائق جديدة في غابات المنطقة.

وفي أحدث حصيلة صادرة عن مسؤولي الصحة في لوس أنجلوس، أُفيد بأن حرائق "إيتون" و"باليسيدز" أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا وفقدان 23 آخرين.

واندلعت الحرائق في مختلف مناطق لوس أنجلوس صباح 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، وانتشرت بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى احتراق أكثر من 37 ألف فدان.

ونتيجة للحرائق صدرت أوامر بإجلاء حوالي 150 ألف شخص، كما تضررت أو دمرت أكثر من 12 ألف منشأة.

ويُقدر أن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق تراوح بين 250 و275 مليار دولار.

المصدر : وكالات