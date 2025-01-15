بلينكن يعرض خطة ما بعد الحرب في غزة اليوم الثلاثاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيطرح خطة لإعادة بناء وحكم غزة بعد الحرب بين إسرائيل و حماس اليوم الثلاثاء.

ووصل "بلينكن" إلى أسبوعه الأخير في البيت الأبيض، لكنه يأمل أن تصبح خطته نقطة مرجعية لأي خطة مستقبلية لليوم التالي لغزة، بما في ذلك لإدارة ترامب القادمة.

وقال "أكسيوس"، إن بلينكن سوف يطرح خطته في خطاب أمام المجلس الأطلسي صباح الثلاثاء، وسط الجهود المبذولة لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وصرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لنيوزماكس مساء الاثنين، أن إسرائيل وحماس "قريبتان للغاية" من التوصل إلى اتفاق.

وقال "أفهم أن هناك مصافحة وأنهم سينتهيان منها - ربما بحلول نهاية الأسبوع". يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف في المفاوضات في الدوحة.

وأشار أكسيوس إلى أن وضع خطة لهيكل الحكم في غزة بعد سقوط حماس سيكون أمرًا حاسمًا للجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقدم بلينكن خطته بشأن الأمن والإدارة وإعادة الإعمار في غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى عدد من حلفاء الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في باريس الأسبوع الماضي: "نحن مستعدون لتسليم هذه المسألة إلى إدارة ترامب حتى تتمكن من العمل عليها والاستفادة منها عندما تتاح الفرصة".

وذكر الموقع الأمريكي، أن خطة بلينكن أصبحت قضية مثيرة للجدل داخل وزارة الخارجية ومصدرًا لقتال داخلي عنيف.

وأبدى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية مخاوفهم من أن تخدم الخطة مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وتهمش السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس .

في تقرير سريع، ذكر موقع أكسيوس في أكتوبر أن بلينكن كان يعمل على خطة لما بعد الحرب في غزة بناءً على أفكار طورتها إسرائيل، وأراد تقديمها بعد الانتخابات الرئاسية.

وعين بلينكن مستشاره وصديقه المقرب جيمي روبين مسؤولًا عن خطة اليوم التالي، قبل عدة أسابيع، سافر روبين إلى إسرائيل والضفة الغربية لمناقشة الخطة. وقال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أعطوا روبين قائمة طويلة من التحفظات على الخطة، في إشارة إلى عدم دعمهم لها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الخارجية أطلعت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولًا عربية أخرى على النقاط الرئيسية في الخطاب.

خطة بلينكن

ولفت "أكسيوس" إلى أن خطة بلينكن تعتمد على إنشاء آلية حكم تتضمن مشاركة المجتمع الدولي والدول العربية التي قد ترسل أيضًا قوات إلى غزة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني ​​وتقديم المساعدات الإنسانية.

وسيدعو الخطاب إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من أي حكومة مستقبلية في غزة.

تريد الحكومة الإسرائيلية أن تشارك الدول العربية في عملية غزة ما بعد الحرب، ولكنها رفضت حتى الآن الموافقة على أي خطة لما بعد الحرب تتضمن مشاركة السلطة الفلسطينية.

وسوف يؤكد بلينكن في خطابه أيضًا على المبادئ التي وضعها في طوكيو في وقت مبكر من الحرب والتي تعترض على أي احتلال إسرائيلي دائم لقطاع غزة، أو تقليص أراضيه، أو النقل القسري للفلسطينيين من غزة.

والخلاصة هي أن "بلينكين يريد أن يحاول تشكيل نتائج الحرب، وسوف يوضح في خطابه كيف يعتقد أن إسرائيل قادرة على تحويل انتصاراتها التكتيكية ضد حماس إلى مكاسب استراتيجية".

المصدر : وكالات - قناة القاهرة الإخبارية