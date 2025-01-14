زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون المبادرة الفرنسية لنشر وحدات عسكرية في أوكرانيا

أشار الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (Volodymyr Zelenskyy)، إلى "أنّني تحدّثت مع الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وأجرينا مناقشةً مفصّلةً حول الوضع في ساحة المعركة، والتّقدّم الّذي أحرزته القوّات الأوكرانيّة في عمليّة كورسك".

ولفت في تصريح، إلى "أنّني أعربت عن امتناني لماكرون والشّعب الفرنسي لدعمهم الثّابت، الّذي لا يساعد في إنقاذ الأرواح فحسب، بل يقرّبنا أيضًا من السّلام والاستقرار الدّائمَين في أوروبا"، مبيّنًا "أنّنا اتفقنا أيضًا على العمل بشكل وثيق مع الحلفاء الرّئيسيّين، لتحقيق السّلام ووضع ضمانات أمنيّة فعّالة".

وأوضح زيلينسكي أنّ "كأحد هذه الضّمانات، ناقشنا المبادرة الفرنسيّة لنشر وحدات عسكريّة في ​أوكرانيا​. وقد تناولنا الخطوات العمليّة لتنفيذه، والتّوسّع المحتمل، وإشراك الدّول الأخرى في هذا الجهد".