أشار الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (Volodymyr Zelenskyy)، إلى "أنّني تحدّثت مع الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرينا مناقشةً مفصّلةً حول الوضع في ساحة المعركة، والتّقدّم الّذي أحرزته القوّات الأوكرانيّة في عمليّة كورسك".
ولفت في تصريح، إلى "أنّني أعربت عن امتناني لماكرون والشّعب الفرنسي لدعمهم الثّابت، الّذي لا يساعد في إنقاذ الأرواح فحسب، بل يقرّبنا أيضًا من السّلام والاستقرار الدّائمَين في أوروبا"، مبيّنًا "أنّنا اتفقنا أيضًا على العمل بشكل وثيق مع الحلفاء الرّئيسيّين، لتحقيق السّلام ووضع ضمانات أمنيّة فعّالة".
وأوضح زيلينسكي أنّ "كأحد هذه الضّمانات، ناقشنا المبادرة الفرنسيّة لنشر وحدات عسكريّة في أوكرانيا. وقد تناولنا الخطوات العمليّة لتنفيذه، والتّوسّع المحتمل، وإشراك الدّول الأخرى في هذا الجهد".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: ناقشت مع ماكرون المبادرة الفرنسية لنشر وحدات عسكرية في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.