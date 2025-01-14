شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء .. استقرار أم بداية موجة جديدة من التغيرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 بعد غلق تعاملات اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.38 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع .

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سجل 50.40 جنيه للشراء و 50.50 للبيع ، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.40 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و انخفض سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.