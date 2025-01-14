وهكذا أطاحت الخالة البنغالية ابنة اختها الوزيرة البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استقالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الخزانة ومكافحة الفساد توليب صديق من منصبها بعد الجدل حول ارتباطها بخالتها المخلوعة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسنية.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء السير كير ستارمر، قالت النائبة العمالية صديق إنه في حين أنها "لم تنتهك قانون الوزارة"، فمن الواضح أن الاستمرار في منصبها سيكون "صرفًا للانتباه عن عمل الحكومة".

وهذه أول استقالة في حكومة ستارمر منذ تسلمها السلطة بعد انتخابات 4 يوليو 2024.

وتعرضت السيدة صديق لضغوط بسبب مزاعم حول عقارات مرتبطة بعمتها الشيخة حسينة، التي أطيح بها كأطول رئيسة وزراء في بنغلاديش في أغسطس.

وفضلا عن قرار استقالتها، فقد أحالت السيدة صديق نفسها إلى مراقب الأخلاقيات لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

رد ستارمر

في رده، قال السير كير ستارمر إنه قبل استقالتها "بحزن"، وأضاف: "أود أيضًا أن أوضح أن السير لوري ماغنوس بصفته مستشارًا مستقلًا أكد لي أنه لم يجد أي خرق لقانون الوزارة ولا دليل على مخالفات مالية من جانبك".

وأشاد بها لاتخاذها "القرار الصعب" بالاستقالة رغم ذلك، وأضاف أن "الباب لا يزال مفتوحًا لك" في المستقبل.

وأعلن 10 داونينغ ستريت أن النائبة عن وايكومب إيما رينولدز قد تم تعيينها لتحل محلها في الخزانة، وسيتولى تورستن بيل دورها السابق في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.

ويشار إلى أن تقارير كانت زعمت أن الوزيرة المستقيلة صديق عاشت في عقارات مرتبطة بحلفاء السيدة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة.

وكان أطيح بالسيدة حسينة من منصبها في أغسطس بعد انتفاضة ضد قيادتها التي استمرت 20 عامًا وهربت إلى الهند. وتم ذكر السيدة صديق أيضًا مع خالتها في وثائق محكمة بنغلاديش حول اجتماعات مع الحكومة الروسية.

وكان من المقرر أن تنضم إلى وفد متجه إلى الصين الأسبوع الماضي، لكنها بقيت في المملكة المتحدة للقتال من أجل تبرئة اسمها.

دعوى جنائية

وإذ ذاك، رفعت السلطات في بنغلاديش دعوى جنائية ضد وزيرة الخزانة البريطانية توليب صديق، متهمة إياها بإساءة استخدام منصبها كنائبة في البرلمان البريطاني لكسب النفوذ والحصول بشكل غير قانوني على أرض مع خالتها رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة.

وواجهت صديق دعوات متزايدة للاستقالة بسبب ارتباطها بحسينة، التي أطيح بها في أغسطس بعد احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء بنغلاديش وتواجه اتهامات بالفساد وجرائم ضد الإنسانية.

ويوم الاثنين، قالت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش إنها رفعت دعوى ضد حسينة وعائلتها الأوسع نطاقًا بشأن الاستيلاء المزعوم على أراضٍ مربحة على نطاق واسع في إحدى ضواحي العاصمة دكا. وتضمنت القضية اسم رئيسة الوزراء السابقة وصديق.

وقال المدير العام للجنة مكافحة الفساد، أختر حسين، "خصصت الشيخة حسينة، بالتعاون مع بعض المسؤولين، قطعًا من الأرض لنفسها وأفراد أسرتها". وقال: "حصل فريق التحقيق في لجنة مكافحة الفساد على الوثائق اللازمة ووجد أدلة كافية لرفع الدعاوى".