وفد من "أمل" و"حزب الله" شكر بهية الحريري على احتضان ورعاية النازحين خلال العدوان الإسرائيلي

استقبلت السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون، اليوم، وفداً مشتركاً من حركة "أمل" و"حزب الله" في منطقة صيدا، تقدمه عضو المكتب السياسي للحركة المهندس بسام كجك ومسؤول الحزب في قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم: محمد كوثراني، الدكتور أحمد دكور، أحمد الجبيلي ، محمد دياب، علي فنيش" ، في زيارة شكر على "احتضان ورعاية النازحين من الجنوب طوال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث التقت الحريري الوفد بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ.

وقدم الوفد بإسم الحركة والحزب الشكر والتقدير للسيدة الحريري على "دورها الكبير وجهودها في تأمين استضافة المدينة لأبناء المدن والبلدات والقرى الجنوبية الذين نزحوا خلال العدوان الإسرائيلي وفي السهر على توفير ظروف الإقامة الكريمة لهم من مختلف جوانبها بالتعاون مع البلدية والجهات الرسمية والأهلية المعنية"، منوهين في هذا السياق "بالعمل الإغاثي والمتابعة اللوجستية اليومية للأخوة في تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب وشبابه ومتطوعيه".

ورحبت الحريري بالوفد ، معتبرة أنه "ليس جديداً على صيدا ان تحتضن كل الجنوب، فهي عاصمته وستبقى تفتح بيوتها وقلوبها لكل أهله ولكل اللبنانيين"، وقالت: لا شكر على واجب، ونحن قمنا بما نعتبره واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أهلنا وأخوتنا ".

بدوره، قال الشيخ ضاهر:" توافقنا نحن والأخوة في حركة "أمل" على القيام بجولة شكر لمدينة صيدا وافتتحنا هذه الجولة بزيارة السيدة بهية الحريري لتقديم الشكر الى أهلنا وفاعليات صيدا على كل ما قدموه لأهلنا النازحين اثناء العدوان الإسرائيلي الأخير . وفي هذا اللقاء اكدنا "ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والعمل على تربية الأجيال من أجل التمسك بكل الخيارات الوطنية" .