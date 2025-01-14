نواف سلام اتصل بالحريري وسيزور غدا ميشال عون

أجرى الرئيس المكلف نواف سلام اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان. وسيزور الرئيس سلام، صباح غد، الرئيس العماد ميشال عون في دارته.

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