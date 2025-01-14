زوجة أوباما تكسر البروتوكول.. لن تحضر حفل تنصيب ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلنت ميشيل أوباما للتو أنها لن تحضر حفل تنصيب دونالد ترامب بعد غيابها أيضًا عن جنازة جيمي كارتر، وأكد متحدث باسم عائلة أوباما لمجلة بيبول أنه في حين تخطط ميشيل لتغيب عن مراسم تنصيب ترامب يوم الاثنين 20 كانون الثاني (يناير)، فإن الرئيس السابق باراك أوباما سيكون حاضرا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصدر ميشيل أوباما عناوين الأخبار بسبب عدم حضورها جنازة جيمي كارتر الرسمية، حيث كانت ستجلس بجوار الرئيس المنتخب ترامب، وهو تقليد راسخ أن تحضر زوجات الرؤساء السابقين حفل تنصيب الرؤساء، وكذلك يحضرن بالضرورة مراسم الجنازات الرئاسية.

وذكر جيف زيليني من شبكة سي إن إن في ذلك الوقت أن السيدة الأولى السابقة كانت "لا تزال في هاواي في إجازة طويلة" أثناء الجنازة، قائلاً إن مستشاريها أرجعوا غيابها إلى تعارض في الجدول الزمني.

وستكون مراسم أداء اليمين في 20 كانون الثاني (يناير) هي الثانية لترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ضد السيدة الأولى السابقة ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون .

إن مراسم تنصيب الرؤساء - والتي تمثل انتقالاً سلمياً للسلطة من رئيس إلى آخر - يحضرها عادة الرؤساء السابقون وعائلاتهم.

حضر مراسم أداء ترامب لليمين في كانون الثاني (يناير) 2017 عائلة أوباما، ونائب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والدكتورة جيل بايدن ، وهيلاري كلينتون والرئيس السابق بيل كلينتون ، والرئيس السابق جورج دبليو بوش والرئيس السابق جيمي كارتر .

وقد رفض ترامب حضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في كانون الثاني (يناير) 2021 بعد هزيمته في عام 2020، مما جعله أول رئيس منتهية ولايته منذ أكثر من 150 عامًا يتجاهل حفل تنصيب الرئيس الجديد.

كانت المرة الأخيرة التي لم يحضر فيها رئيس في منصبه حفل أداء القسم للرئيس الجديد في عام 1869 عندما رفض أندرو جونسون حضور حفل تنصيب يوليسيس س. غرانت.

في الأول من كانون الثني (يناير)، أعلن ترامب عن خططه لاستضافة "مسيرة نصر" عشية تنصيبه القادم من خلال إعلان على موقع تنصيبه . ومن المقرر أن تقام مسيرة النصر "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي في كابيتال ون أرينا Capital One Arena في 19 كانون الثاني (يناير).

ووصف ترامب الحدث بأنه "مهرجان نصر لن ينسى أبدًا" ، وفي حين أنه من غير الواضح عدد المؤيدين المتوقع حضورهم، فإن مكان الحدث يتسع لـ 20 ألف شخص .