شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يثير القلق: هل يهدد الذكاء الاصطناعى وظائف المطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصريحات جديدة من مارك زوكربيرج القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعى على وظائف المطورين مع استمرار الشركات التقنية فى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.

كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، عن أن الذكاء الاصطناعى الذى تستخدمه الشركة قد وصل إلى مستوى مهندسى البرمجيات متوسطى الخبرة.

وفى حديثه خلال بودكاست مع اليوتيوبر جو روغان، أشار زوكربيرغ إلى أن الذكاء الاصطناعى قد يكون قادرًا بحلول عام 2025 على استبدال هؤلاء المهندسين الذين يكتبون الشيفرات البرمجية حاليًا.

وقال زوكربيرج: “سنصل إلى نقطة يتم فيها كتابة جميع الأكواد البرمجية فى تطبيقاتنا بواسطة مهندسى الذكاء الاصطناعى بدلًا من المهندسين البشريين.”

وأشار إلى أن هذه التحولات قد تقلل بشكل كبير من التكاليف، حيث يبلغ متوسط رواتب مهندسى البرمجيات متوسطى الخبرة فى ميتا حاليًا مئات الآلاف من الدولارات سنويًا.

شركات تقنية أخرى تتبنى الذكاء الاصطناعي

• فى شركة جوجل، أعلن الرئيس التنفيذى سوندار بيتشاى أن 25% من الأكواد البرمجية الجديدة يتم إنشاؤها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعى، أما IBM، فكشفت أن الذكاء الاصطناعى قد يستبدل ما يصل إلى 30% من الوظائف المكتبية.

مستقبل وظائف المطورين

بينما يثير الاعتماد على الذكاء الاصطناعى مخاوف بشأن تقليص فرص العمل للمبرمجين، يرى الخبراء أن هذا التحول قد يعيد تعريف أدوار المهندسين. بدلًا من المهام الروتينية، سيكون التركيز على حل المشكلات المعقدة والإشراف على الكود الذى يُنتجه الذكاء الاصطناعي.

شركات تتبنى الذكاء الاصطناعى بالكامل

شركة التكنولوجيا المالية Klarna، على سبيل المثال، قلصت قوتها العاملة بنسبة 20% خلال العام الماضى، وأكدت أن معظم المهام تُنفذ الآن بواسطة الذكاء الاصطناعى، مما يبرز الاتجاه المتزايد نحو مستقبل تقوده التكنولوجيا.

بينما يلوح مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الأفق، تتزايد الأسئلة حول تأثيره على سوق العمل، وسط دعوات لإعادة صياغة المهارات لضمان توافقها مع التحولات التكنولوجية السريع.