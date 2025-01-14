شيخ العقل: للتعامل بإيجابية مع الواقع الجديد وعدم وضع الحواجز والعراقيل أمام المرحلة الحكومية الجديدة

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، الجميع إلى "التعامل بإيجابية مع الواقع الجديد، وعدم وضع الحواجز والعراقيل أمام المرحلة الحكومية الجديدة والدفعِ بها إلى الوراء"، آملًا "التوجه الصادق والعزم الصارم والتضامن الواضح لتحقيق الإنجازات خطوةً خطوة".

كلام شيخ العقل جاء خلال ترؤسه جلسة الهيئة العامة للمجلس المذهبي التي انعقدت في دار الطائفة في بيروت، لمناقشة واقرار الموازنة السنوية العامة، وشؤون داخلية ذات الصلة، بحضور اعضاء المجلس وفي مقدمتهم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، النائب هادي ابو الحسن والنائب السابق أنور الخليل.

وذكر أبي المنى "أننا نلتقي اليوم في جلسة عادية لمناقشة الموازنة العامة للمجلس المذهبي للعام 2025 وإقرارها، وللاطّلاع على موازنة مشيخة العقل وتصديقها، ولكنّنا في أجواء ما حصل ويحصل في بلادنا والجوار لا بدَّ لنا، ومن هذا الموقع التوحيديِّ الأوّل، إلَّا أن نُعرِّجَ على بعض القضايا الحاصلة، أكان على مستوى الطائفة، أم على المستوى الوطني، أو الإقليمي".

واضاف: "على الصعيد الوطني لا يسعُنا إلَّا أن نهنِّئ جميع اللبنانيين بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وأن نهنِّىء فخامة الرئيس بخطاب القسم الذي أوحى بالثقة والأمان، وبتكليف السفير القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة دون تباطؤٍ وتردُّد، ما يبشِّرُ بانطلاقةٍ واعدة للعهد الجديد، على أمل أن يتم اختيار الوزراء الذين يتميَّزون بإمكانياتٍ علمية وأخلاقية ووطنية، ومن نخبة المجتمع اللبناني وأطيافه المتنوِّعة، ليكونوا فريقاً متجانساً متوجِّهاً بكُليَّته لمعالجة المشاكل العالقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بها وإرساء الصيغة الوطنية التي تحفظ حقوق الأفراد والجماعات وتطبيق الميثاق والتمسّك باتفاقية الهدنة".

وتابع: "وإذ نستبشر خيراً بهذه الإطلالة الوطنية الرسمية الجديدة التي تحمل روحَ الالتزام بثوابت الوحدة الوطنية والعيش المشترَك، وروحَ التغيير إلى ما هو أحسن، فإننا ندعو الجميع إلى التعامل بإيجابية مع هذا الواقع الجديد وعدم وضع الحواجز والعراقيل أمامه والدفعِ به إلى الوراء، وإذا كنّا لا ننتظر المعجزات أن تحصلَ بين ليلةٍ وضُحاها، إلا أننا نعقد الأملَ الكبيرَ على التوجُّهِ الصادق والعزم الصارم والتضامن الواضح لتحقيق الإنجازات خطوةً خطوة، على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وعلى مستوى العلاقات العربية والدولية واستعادة الثقة بلبنان".

وقال "أمَّا على صعيد الداخل، فنحن حريصون على التكامل والتعاون مع القيادة السياسية لما فيه حفظُ هوية الطائفة وتراثها التوحيديّ الأصيل، وتأكيد ارتباطها بجذورها العربية والإسلامية، ورفض أي مخطّطٍ لتشويه حقيقتها التاريخية، أكان في لبنان أم في سوريا وفي كلِّ بلاد الشام، عاملين بكل ما أوتينا من عزمٍ وحكمةٍ لصون حقوقها وتثبيت دورها الجامع وحضورها الوطني المؤثِّر. ومما لا شك فيه أن مجلسنا معنيٌّ بالبناء التوحيدي ونهضة الطائفة كجزءٍ من بناء الوطن ونهضته، وقد وضعنا لذلك عدةَ مداميكَ وأفكارٍ لبناء صروح النهضة المتوخّاة، حال دون تحقيقِها عددٌ من العوائق، من تراكمِ الأزمات وانهيارِ الاقتصاد وقلّةِ الموارد إلى الإنفاقِ على المساعدات الضرورية وعدمِ القدرة على استثمار الأوقاف في ظل الظروف التي مررنا بها، ولكنَّنا نرى أن الوقتَ قد حان للانطلاق، مع انطواء صفحة الحرب ومع بزوغ فجر عهدٍ جديد، في رحلة سعيٍ وعملٍ دؤوب لتحقيق ما صبَونا ونصبو إليه من مشاريعَ وإنجازات في جميع المجالات اجتماعياً ودينياً وثقافياً واغترابياً، وعلى صعيد الأوقاف والأمور الإدارية والمالية والصحية والبيئية والعلاقات العامة، من قِبَل مجلس الإدارة ولجان المجلس المختصّة، وبرعاية دائمة من مشيخة العقل الحريصة كلَّ الحرص على مأسسة العمل ودعمه وإنجاح خطواته".

بعد ذلك، جرت مناقشة بنود موازنة المجلس المذهبي واقرارها وكذلك تم التصديق على موازنة مشيخة العقل.