شكرا لقرائتكم خبر عن وى يهزم القناة بهدفين لهدف ويصعد لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وى بقيادة عمرو أنور الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في إطار فاعليات الجولة السابعة عشر لدورى المحترفين، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويصعد للمرة الأولى لوصافة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد أبناء القناة عند 22 نقطة في المركز العاشر للمسابقة .

في الوقت نفسه استطاع الترسانة تحقيق التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلهما في اللحظات الأخيرة أمام بترول أسيوط ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد الشواكيش إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

وفى السويس حقق أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على أبناء الغريب بأربعة أهداف مقابل هدف رافعا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع ، بينما توقف السويس عند 16 نقطة في المركز السادس عشر .

وأسفرت باقى النتائج على النحو التالى تعادل راية مع بروكسى بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ديروط ولافيينا، بينما تعادل سبورتنج مع الداخلية سلبيا ، كما تعادل بلدية المحلة وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثليهما.