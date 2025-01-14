القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا ما يُسمى بوزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًّا على المجازر بحقّ إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، وفي إطار الرّد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفّذت القوّة الصّاروخيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً، استهدفت ما يُسمّى بوزارة الدّفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة ​يافا​ المحتلّة؛ وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأوضحت في بيان، أنّ "الصاروخ وصل إلى هدفه، وفشلت المنظومات الاعتراضيّة في التّصدّي له"، مشيرةً إلى أنّ "هذه العمليّة تُعَدّ الثّالثة خلال 12 ساعة". وجدّدت التّأكيد "أنّها ومعها أبناء الشّعب اليمني، لن تتخلّى عن تأدية واجباتها الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التّداعيات، وأنّها ستصعّد من عمليّاتها العسكريّة ضدّ العدو الإسرائيلي، حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".