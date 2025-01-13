تهنئة رئيس كرواتيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة إعادة انتخابة لولاية رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كرواتيا، لذات المناسبة، عبر فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.