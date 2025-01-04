السيد فضل الله استنكر عملية التفتيش المذلة للقادمين من ايران: نخشى ان تكون لهذا القرار خلفيات داخلية او خاضعا لاملاءات خارجية

توقف العلامة السيد علي فضل الله حول ما جرى مع اللبنانيين القادمين من الجمهورية الإسلامبة الايرانية، مستنكرا "طريقة التعامل معهم من عملية تفتيش مذلة"، معتبرا اننا "كنا وما زلنا من الداعين إلى التزام تطبيق القوانين التي تحمي سيادة الدولة وتحفظ امن المطار".

وسأل: "هل هذا هو الاسلوب الافضل في تطبيق القانون وحماية السيادة"، مبديا خشيته من ان "تكون لهذا القرار خلفيات داخلية او خاضعا لاملاءات خارجية"، محذرا من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الداخل اللبناني "من هذا السلوك غير الانساني أو القانوني منبها من ان تسيء مثل هذه التصرفات على علاقة لبنان بدول الجوار".