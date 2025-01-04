رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يمكن للمدنيين تحمل انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، خلال زيارتها الى لبنان اليوم الى انه "لا تزال الإحتياجات الإنسانية هائلة في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية".

واكدت سبولياريتش انه "لا يمكن للمدنيين تحمّل انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يُعيدهم إلى القتال العنيف وما يجلبه من موت ودمار. إن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري لتتمكن العائلات من العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها، ولوصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

أضافت: "كان من الممكن الحد من نطاق الدمار والاحتياجات الإنسانية الضخمة في لبنان إلى حد كبير لو التزم أطراف النزاع بقواعد الحرب تمامًا. لا يزال القانون الدولي الإنساني ساريًا وقاطعًا في هذا الصدد: يجب حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية".

وتغادر سبولياريتش اليوم إلى سوريا لإجراء لقاءات مع السلطات الوطنية والمحلية وتقييم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.