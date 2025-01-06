تكنولوجيا: هاتف آيفون يحصل على مقبض للكاميرا وبطارية 10000 مللي أمبير مع Belkin PowerGrip #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Belkin عن PowerGrip الجديد، الذي يجمع بين بنك طاقة بسعة 10000 مللي أمبير ومقبض كاميرا لجهاز آيفون. في حين أن الشركة تقدم بالفعل بنك طاقة BoostCharge Pro بسعة 10000 مللي أمبير مع MagSafe الذي يشحن جهاز آيفون لاسلكيًا عبر Qi2 حتى 15 واط، فإن PowerGrip الجديد يتفوق عليه بدمج بطارية قوية مع مقبض كاميرا مريح.

يتميز مقبض PowerGrip بزرين؛ أحدهما هو زر غالق الكاميرا لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بينما لم توضح Belkin بعد وظيفة الزر الثاني، والذي يمكن أن يستخدم للتبديل بين الوضعين.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز شحن آيفون بقدرة تصل إلى 7.5 واط عبر Qi2، بينما يتطلب استخدام البلوتوث للتحكم في الأزرار، لأن البيانات لا يمكن نقلها عبر شحن Qi.

يتوافق PowerGrip مع معظم تطبيقات الكاميرا في نظام iOS، بما في ذلك تطبيق الكاميرا القياسي من أبل، ولكن لم تصدر Belkin تطبيقًا مخصصًا له. رغم أن PowerGrip يحتوي على أكبر بطارية في فئته، إلا أن المنافسين مثل ShiftCam ProGrip أو Leica يقدمون ميزات إضافية في الأزرار والبرمجيات.

من المتوقع أن يُطلق PowerGrip في مايو 2025، ولكن لم يتم الإعلان عن السعر بعد.

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