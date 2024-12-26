"النشرة": نزوح عدد من أهالي القنطرة باتجاه الغندورية والجيش الإسرائيلي يتوغل في عدشيت القصير

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن نزوح عدد من العائلات المتواجدة في بلدة القنطرة باتجاه بلدة الغندورية بعد توغل الجيش الإسرائيلي في القنطرة.

وأكد توغل القوات الإسرائيلية في بلدة عدشيت القصير بعد تقدمها في وقت سابق باتجاه وادي الحجير.

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "تقدم للجيش الاسرائيلي نحو القنطرة ووادي الحجير"، فعند الساعة 7 صباحا تقدم رتل معادي قوامه جرافتين وثلاثة دبابات ميركافا من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير وقامت القوات الاسرائيلية بأعمال تمشيط باتجاه الاحراش.