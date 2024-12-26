بسبب “نقطة سوداء”.. وفاء عامر تدافع عن هذه الممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت الفنانة وفاء عامر عن الفنانة الشابة سارة سلامة بعد الانتقادات التي وجّهها إليها الجمهور، عقب مشاركتها الأخيرة في مسلسل “نقطة سوداء”، بسبب تغيّر ملامحها بعد إجرائها جراحات تجميل، وأن أداءها التمثيلي تأثر سلباً بسبب تلك الجراحات.

وقالت وفاء: “الفيلر والبوتوكس والتجميل عموماً مش بيأثروا على أداء الممثلة، وبعض الفنانات بيروحوا لدكتور التجميل ويشيلوا الجراحات عشان هيقدموا شخصية مش بيتناسب معاها الفيلر والبوتوكس”.

وأضافت: “والعكس في فنانات بيروحوا عشان يزودوا التجميل لأن الشخصية اللي هيقدموها بتتطلب كده، والناس اللي انتقدت اختلط عليهم الأمر عشان معندهمش دراية كاملة بأمور التجميل، وفي وقتنا ده مفيش ست في مصر مبتروحش لدكتور تجميل، والهجوم اللي اتعرضت له سارة غير مبرر ومبالغ فيه”.

وعن حقيقة خلافها مع الفنانة سلوى عثمان، بعد مشاركة الأخيرة في مسلسل “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025، بدلاً منها، بعد اعتذارها عن عدم المشاركة فيه، قالت وفاء: “سلوى أختي وهتفضل أختي وده كلام فاضي ومفيش أي حاجة، أنا اعتذرت عن الدور عشان رجلي اتكسرت ومكنتش هقدر أشتغل وكان لازم حد يعمل الدور بدالي، عشان كانوا هيتعطلوا لو استنوني ومحمد سامي مخرج كبير، وإن شاء الله نشتغل مع بعض في عمل تاني، وبقول لها ألف مبروك”.

مسلسل “نقطة سوداء” هو بطولة: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي…، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.