شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل.. بن سلمة يؤكد أهمية تعزيز التكامل الصناعي مع سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن إبراهيم بن سلمة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية".

عُقدت الندوة اليوم الخميس في العاصمة العمانية مسقط، وناقشت فرص تعزيز التجارة البينية والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة التحديات أمام المصدرين في البلدين.

حضر الندوة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ومسؤولين ومستثمرين في القطاع الصناعي من الجانبين.

تنمية التبادل التجاري بين البلدين

أكد ابن سلمة أهمية الورشة في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ووضع الحلول المستدامة لمعالجة التحديات التي تواجه المصنِعين والمصدِرين.



أهمية التكامل في سلاسل الإمداد

وأوضح أن توصيات ورشة العمل ستمنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين، تهيئ لبناء شراكات استثمارية فاعلة بين الجانبين.

أشارت الورشة إلى أهمية التكامل في سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط بين المواني والمناطق الاقتصادية والخاصة في البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الأسواق، ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، ويدعم القطاعات الإنتاجية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.



الجهات المشاركة في الورشة

شاركت في الورشة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب عدة جهات حكومية سعودية، منها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة التجارة الخارجية.

وكذلك شارك مجلس الأعمال السعودي العماني، إضافة إلى اللجنة الوطنية الصناعية، واللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف السعودية.



حجم التبادل التجاري

تأتي ورشة العمل بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

وتتمتع المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عمان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 13 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات السعودية إلى عمان منها 4.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من عمان 8.5 مليار ريال.